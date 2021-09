Köln (SID) - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft muss ohne ihre Aushängeschilder Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov zur Titelverteidigung bei der Team-EM im rumänischen Cluj-Napoca antreten. Das gab der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Donnerstag bekannt. Auch die Frauen treten ersatzgeschwächt an: Han Ying und Shan Xiaona bekommen nach den Olympischen Spielen von Tokio eine Pause.

"Dima und Timo hatten extrem hohe Belastungen und benötigen entsprechende Regenerationsphasen, um ihren Akku wieder aufzuladen. Berücksichtigen müssen wir in diesen Monaten mit einem übervollen Terminkalender zudem auch die individuelle Planung der Athleten, das haben sich Dima, Timo, Ying und Nana verdient", sagte Sportdirektor Richard Prause. Ovtcharov hatte in Tokio Bronze im Einzel und an der Seite von Boll Silber mit der Mannschaft gewonnen.

Obwohl ersatzgeschwächt gehen beide Teams mit großen Zielen ins Turnier (28. September bis 3. Oktober). "Wir schicken zwei sehr starke Teams an den Start. Beide haben das Zeug, gegen die starke Konkurrenz in Rumänien um die Medaillen zu spielen und im Optimalfall auch Europameister zu werden", sagte Prause.

Bei den Männern sind Tokio-Teilnehmer Patrick Franziska (Saarbrücken), Ruwen Filus (Fulda), Benedikt Duda (Bergneustadt), Dang Qiu (Düsseldorf) und Jugend-Europameister Kay Stumper (Neu-Ulm) nominiert. Bei den Frauen schlagen Olympiastarterin Petrissa Solja (Langstadt), Nina Mittelham (Berlin), Sabine Winter (Schwabhausen), Chantal Mantz (Langstadt) und die 15-jährige Annett Kaufmann (Böblingen) für Deutschland auf.