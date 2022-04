Köln (SID) - Das Endspiel in der Tischtennis-Bundesliga der Herren findet am 11. Juni (Samstag/14.00 Uhr) in der Ballsporthalle Frankfurt statt. Das teilte der Liga-Verband TTBL am Freitag mit.

Durch die Austragung des Finals in der Main-Metropole kehrt die Liga nach einjähriger Unterbrechung an den angestammten Schauplatz des Endspiels um die deutsche Meisterschaft zurück. 2021 war der Titel im Rahmen der Multi-DM "Die Finals" in Dortmund ausgespielt worden.

Die Endspiel-Teilnehmer stehen noch nicht fest. In den Halbfinal-Play-offs spielen Titelverteidiger Borussia Düsseldorf, Vizemeister und Pokalsieger 1. FC Saarbrücken, Post SV Mühlhausen und der TTC Fulda-Maberzell um den Einzug ins Finale.