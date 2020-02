Chemnitz - Der Tischtennis-Weltranglistenzehnte Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) hat seine Teilnahme an der DM am Wochenende in Chemnitz abgesagt. Der seit Wochen an einem Infekt laborierende Champion von 2014 verzichtete laut Angaben des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) nach einem Belastungstraining am Freitag auf seinen Start bei den Titelkämpfen.

Durch Ovtcharovs Absage gilt der Saarbrücker Top-15-Spieler Patrick Franziska als Favorit auf die Nachfolge von Rekordmeister Timo Boll (Düsseldorf). Das deutsche Tischtennis-Idol tritt wegen seiner internationalen Belastungen nicht mehr bei DM-Turnieren an.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.