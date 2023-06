Die deutschen Tischtennis-Teams sind bei den Europaspielen in Krakau im Gleichschritt in die Finals eingezogen - das Comeback von Timo Boll lässt aber weiter auf sich warten. Die deutschen Männer setzten sich am Freitagabend im Halbfinale gegen Portugal mit 3:1 durch, der Rekordeuropameister kam dabei noch nicht zum Einsatz. Auch das Viertelfinale am Donnerstag gegen Belgien (3:0) hatte Boll als Zuschauer verfolgt.

Am Freitag verloren nun zunächst Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska ihr Doppel gegen das portugiesische Duo Joao Geraldo und Tiago Apolonia mit 0:3. Anschließend gewannen Dang Qiu, Ovtcharov und Franziska aber jeweils ihre Einzel mit 3:0, Deutschland spielt im Finale am Samstag (18.15 Uhr) gegen Schweden.

Dann spielen auch die deutschen Frauen um Gold, ab 14.30 Uhr geht es gegen Rumänien. Am Freitag setzte sich das Team ebenfalls gegen Portugal mit 3:0 durch, Nina Mittelham und Shan Xiaona gewannen das Doppel, Ying Han und Xiaona ließen Einzelsiege folgen. Am Montag hatten Mittelham und Qiu bereits Gold für Deutschland im gemischten Doppel gewonnen.

Ob Boll im Team-Finale nun noch zu einem Einsatz kommt, ist fraglich. Seit Februar ist er ohne Pflichtspiel, eine Schulterverletzung bremste den 42-Jährigen aus. Die Teamkonkurrenz in Polen wollte Boll vor allem "zum Reinschnuppern" nutzen, sein großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Es sei "schön, diese alte Routine wieder zu spüren, vor allem die alte Turnierroutine", sagte Boll schon nach dem Viertelfinale: "Weil es die ersten Einheiten hier mit Partner sind, höre ich viel in meinen Körper hinein. Nach drei Monaten Pause hat man noch nicht ganz so viel Vertrauen in den eigenen Körper. Aber mein Niveau ist schon wieder besser als ich gedacht habe. Wenn Not am Mann ist, springe ich hier auf jeden Fall ein."