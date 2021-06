Köln (SID) - Rekord-Europameister Timo Boll hat im Einzel-Wettbewerb den Einzug ins Achtelfinale der Tischtennis-EM in Warschau geschafft. Der 40-Jährige gewann am Freitagabend gegen den Engländer Paul Drinkhall mit 4:2 Sätzen. In der Runde der besten 16 trifft Boll nun auf den Sieger zwischen Benedikt Duda (Gummersbach) und Andreas Levenko (Österreich).

Zudem zog Ruwen Filus in das Achtelfinale ein. Die Partie des 33-Jährigen gegen den Slowenen Bojan Tokic wurde mit 4:0 gewertet, da Tokic verletzungsbedingt am Ende des zweiten Satzes aufgeben musste. Am Abend spielen noch drei weitere deutsche Herren um den Einzug in die dritte Runde, darunter auch Ex-Europameister Dimitrij Ovtcharov.

Die erste Medaille hatte der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) bereits am Donnerstagabend sicher, sie könnte sogar golden glänzen. Denn das Mixed Nina Mittelham und Dang Qiu steht am Freitagabend (21.00 Uhr) im Endspiel.

In einem spannenden Halbfinale setzte sich das Duo nach Abwehr von vier Matchbällen gegen Frankreichs Ex-Europameister Emmanuel Lebesson und Partnerin Yuan Jia Nan mit 13:11 im Entscheidungssatz durch. Gegner im Kampf um Gold sind die topgesetzten Slowaken Lubomir Pistej/Barbora Balazova.

Bei den Frauen hat ein Quartett im Einzel den Einzug ins Achtelfinale geschafft: Petrissa Solja, Han Ying, Shan Xiaona und Sabine Winter.