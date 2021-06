Köln (SID) - Das deutsche Mixed Nina Mittelham und Dang Qiu spielt bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Warschau um Gold. In einem spannenden Halbfinale setzte sich das Duo nach Abwehr von vier Matchbällen gegen Frankreichs Ex-Europameister Emmanuel Lebesson und Partnerin Yuan Jia Nan mit 13:11 im Entscheidungssatz durch. Im Endspiel am Freitagabend (21.00 Uhr) treffen Mittelham/Qiu auf die topgesetzten Slowaken Lubomir Pistej/Barbora Balazova.

Vor dem Mixed-Finale spielt Rekord-Europameister Timo Boll um den Einzug ins Achtelfinale. Der Düsseldorfer trifft auf den Engländer Paul Drinkhall (17.50). Ferner kämpfen vier weitere Männer um Ex-Europameister Dimitrij Ovtcharov im Einzel um den Einzug in die Runde der letzten 16. Bei den Frauen hat dies ein Quartett bereits geschafft: Petrissa Solja, Han Ying, Shan Xiaona und Sabine Winter.