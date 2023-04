Saarbrücken (SID) - Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken hat sich in einem Krimi zum ersten Mal den Titel in der Champions League gesichert. Der Bundesliga-Zweite schlug zu später Stunde Rekordsieger Borussia Düsseldorf in fremder Halle mit 4:2 nach Golden Match. Die Verlängerung war notwendig geworden, nachdem Saarbrücken am Montagabend das Düsseldorfer 3:2 aus dem Hinspiel am Freitag egalisiert hatte.

Matchwinner für die Saarländer waren Nationalspieler Patrick Franziska und Darko Jorgic, für den sechsmaligen Titelträger aus der Rheinmetropole überzeugte in Abwesenheit des verletzten Topspielers Timo Boll Europameister Dang Qiu.