Düsseldorf (SID) - Die sechsmalige Tischtennis-Europameisterin Petrissa Solja beendet mit nur 28 Jahren ihre erfolgreiche Laufbahn. "Ich habe die für mich perfekte Karriere gehabt. Es ist Zeit für eine Veränderung", sagte die 51-malige Nationalspielerin. Auch in der Bundesliga wird die Sportsoldatin nicht mehr für den TSV Langstadt auflaufen.

Solja hatte zuletzt wegen Rückenproblemen unter anderem die Heim-EM in München verpasst. Während ihrer Auszeit habe sie gemerkt, dass "mir das Tischtennis gar nicht mehr gefehlt hat. Ich bin jetzt bereit für etwas Neues", so Solja. Künftig werde sie sich auf ihr 2018 begonnenes Fernstudium in Wirtschaftspsychologie konzentrieren.

Die Linkshänderin spielte zehn Jahre in der Nationalmannschaft. 2016 gewann sie mit der Mannschaft Olympia-Silber, 2017 und 2019 folgte WM-Bronze im Mixed. Bei Europameisterschaften holte sie sechs Titel, darunter im Juni 2021 Einzel-Gold in Warschau. Die zweimalige Europe-Top-16-Siegerin bestieg erst als fünfte Deutsche den EM-Thron.

Soljas Wegbegleiter reagierten überrascht auf den Rücktritt. "Ich habe erst mal die Luft angehalten, als ich gehört habe, dass Peti ihre Karriere komplett beendet. Für mich ist sie nach wie vor die beste Spielerin in Europa", sagte der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov. Auch Patrick Franziska, der mit ihr WM-Bronze 2019 im Mixed gewonnen hatte, bedauerte den Schritt, meinte aber auch: "Wenn ich einen Trainingspartner brauche, rufe ich sie auf jeden Fall an."