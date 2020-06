Köln (SID) - Die früheren Weltklasse-Doppelspieler Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner werden die Play-offs der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) als Experten bei Eurosport begleiten. Ab Mittwoch sind die Doppel-Weltmeister von 1989 bei den Halbfinal- und Finalspielen am Mikrofon zu hören, wie der TV-Sender am Montag bekannt gab.

Borussia Düsseldorf um Rekordeuropameister Boll trifft am Donnerstag (13 Uhr) auf Titelverteidiger TTF Ochsenhausen. Der Sieger der Begegnung spielt am Sonntag (14 Uhr) den Meistertitel gegen Werder Bremen oder den 1. FC Saarbrücken aus, die sich bereits am Mittwoch duellieren (13 Uhr).

Neben Eurosport, das die drei Partien im Free-TV überträgt, bietet Sportdeutschland.TV einen kostenlosen Livestream an.