Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Tischtennis-Männer haben einen erfolgreichen Start in die Mannschafts-WM in Chengdu/China hingelegt. Einzel-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf), Benedikt Duda (Bergneustadt) und Ricardo Walther (Grünwettersbach) gewannen ihr Auftaktspiel am Freitag gegen Außenseiter Kasachstan souverän mit 3:0.

Die nächste Partie der deutschen Mannschaft, die bei der WM 2018 in Schweden Silber geholt hatte, steht am Sonntag gegen Indien an. Weitere Gegner sind Frankreich und Usbekistan. Die Frauen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), die ohne die verletzte Ex-Europameisterin Petrissa Solja (Langstadt) antreten, müssen am Samstag in ihrem ersten Spiel ebenfalls gegen Indien ran.

Team-Europameister Deutschland tritt in China ohne das Silber-Trio von Tokio an. Bundestrainer Jörg Roßkopf verzichtete auf seine nach Verletzungen noch im Formaufbau befindlichen Altstars Timo Boll (Düsseldorf) und Dimitrij Ovtcharov (Neu-Ulm) sowie auf Patrick Franziska (Saarbrücken), der kürzlich zum ersten Mal Vater geworden ist.