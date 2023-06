Tischtennis-Routinier Dimitrij Ovtcharov greift knapp drei Wochen nach seiner WM-Enttäuschung beim WTT Contender in Lagos nach dem Titel. Der 34-Jährige zog nach dem souveränen 3:0 (11:6, 11:6, 11:9) gegen die indische Turnier-Überraschung Harmeet Dedai ins Finale ein, dort trifft der Olympia-Dritte Ovtcharov am Sonntag auf den chinesischen Topspieler Qihao Zhou.

"Es läuft wirklich sehr gut für mich hier in Lagos", sagte Ovtcharov, der bei der WM im südafrikanischen Durban bereits in der dritten Runde gescheitert war: "Für mich ist es das zweite Finale in diesem Jahr. Nachdem ich das erste verloren habe, hoffe ich, dass es diesmal mit dem ersten Titel 2023 klappt."

Zuletzt war Ovtcharov im Februar in Amman/Jordanien in ein Finale der Turnierserie eingezogen, dort aber verloren. Sein Finalgegner Zhou hatte in den Runden zuvor Patrick Franziska und Benedikt Duda ausgeschaltet. Das Event in Lagos ist mit einem Preisgeld in Höhe von 75.000 Dollar dotiert.