Köln (SID) - Die Tischtennis-Mannschafts-WM im chinesischen Chengdu wird ohne Delegationen aus Russland und Belarus stattfinden. Die Entscheidung der ITTF-Exekutive gab der Weltverband am Mittwoch bekannt. Bereits im März hatte die ITTF eine Suspendierung der russischen und belarussischen Verbände von allen internationalen Wettbewerben veranlasst.

Die Titelkämpfe steigen vom 30. September bis 9. Oktober in der 16-Millionen-Stadt. Wegen Auswirkungen der Coronapandemie konnte der ursprüngliche Termin in der zweiten Aprilhälfte nicht eingehalten werden. Bereits 2020 hatte die ITTF die an das südkoreanische Busan vergebene Mannschafts-WM nach dem Ausbruch des Coronavirus zunächst dreimal und dabei letztlich sogar auf 2021 verschoben, ehe das Turnier endgültig abgesagt wurde.