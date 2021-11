Frankfurt am Main (SID) - Tischtennis-Star Timo Boll ist bei der WM in Houston im Einzel souverän in die dritte Runde eingezogen. Der 40-Jährige setzte sich nach einem Freilos zum Auftakt mit 4:1 (11:8, 11:6, 11:8, 5:11, 12:10) gegen den Chinesen Zhou Qihao durch und trifft in der nächsten Runde auf Pang Yew En Koen aus Singapur.

"Es hat geholfen, von Anfang an Gas zu geben", sagte Boll: "Ich hatte einen guten Start, habe mich gut bewegt. Heute war ich sehr geschmeidig. Ich habe es geschafft, ihn immer wieder zu beschäftigen und zu verunsichern. In meinem Alter muss ich das schaffen, um gegen solche starken Gegner zu bestehen."

Neben dem Rekordeuropameister schafften drei weitere deutsche Spieler den Einzug in die nächste Runde. Bolls Doppelpartner Patrick Franziska schlug den Kanadier Jeremy Hazin mit 4:0 und trifft nun auf Truls Moregard aus Schweden. Ruwen Filus gewann 4:0 gegen Can Akkuzu (Frankreich), sein nächster Gegner ist Jakub Dyjas (Polen).

Dazu setzte sich Benedikt Duda mit 4:1 gegen den Portugiesen Marcos Freitas durch. In der nächsten Runde trifft Duda auf den Chinesen Liang Jingkun, der sein Zweitrundenmatch gegen den Düsseldorfer Dang Qiu mit 4:3 gewann.

Bei den Frauen ist das Einzel bei der Premieren-WM in den USA für Petrissa Solja bereits beendet. Die Europameisterin verlor mit 3:4 gegen die Rumänin Andreea Dragoman und schied damit in der zweiten Runde ebenso aus wie Sabine Winter, die Doo Hoi Kem aus Hongkong mit 1:4 unterlag.

Den Sprung in die nächste Runde schaffte dagegen Han Ying durch ein 4:0 gegen Daria Trigolos (Belarus). Auch Soljas Doppelpartnerin Shan Xiaohna setzte sich mit 4:0 gegen die Französin Pauline Chasselin durch.