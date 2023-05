Tischtennis-Europameister Dang Qiu hat bei der WM in Durban mühelos die dritte Runde erreicht. Gegen den Weltranglisten-51. Sathiyan Gnanasekaran (Indien) setzte sich der 26-Jährige mit 4:0 Sätzen durch. Am Abend möchte Patrick Franziska seinem Teamkollegen folgen, ab 18.30 Uhr misst er sich in seinem Zweitrundenmatch mit dem Australier Xavier Dixon.

Ohne den an der Schulter verletzten Altmeister Timo Boll ruhen die deutschen Hoffnungen im Männereinzel auf Qiu (Düsseldorf) sowie dem Olympiadritten von London und Tokio, Dimitrij Ovtcharov (Neu-Ulm). Dieser kämpft in der dritten Runde am Mittwoch gegen den Kroaten Tomislav Pucar um den Einzug ins Achtelfinale.