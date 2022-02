Köln (SID) - Die Tischtennis-Mannschafts-WM im chinesischen Chengdu wird von der zweiten Aprilhälfte in den Herbst verlegt. Wie der Weltverband ITTF am Freitag mitteilte, soll das Turnier nun vom 30. September bis 9. Oktober in der 16-Millionen-Einwohnerstadt ausgetragen werden. Als Grund wurde die "anhaltende Verbreitung der Omikron-Variante" genannt.

Durch die Verschiebung können die Titelkämpfe für Mannschaften schon zum zweiten Mal nacheinander wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht planmäßig stattfinden. Bereits 2020 hatte die ITTF die an das südkoreanische Busan vergebene Mannschafts-WM nach dem Ausbruch des Coronavirus zunächst dreimal und dabei letztlich sogar auf 2021 verschoben, ehe das Turnier endgültig abgesagt wurde. Busan erhielt allerdings im vergangenen Herbst den Zuschlag für die Ausrichtung der Team-WM 2024.

In China sind erst am vergangenen Sonntag die Olympischen Winterspiele zu Ende gegangen. Die Organisatoren von Peking 2022 setzten auf einen komplexen geschlossenen Kreislauf mit täglichen PCR-Testungen der rund 60.000 Menschen in der Bubble. Am 4. März (bis 13. März) finden in Peking noch die Paralympics statt.