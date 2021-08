Köln (SID) - Thomas Weikert wird nicht wieder zur Wahl um das Amt des Präsidenten des Tischtennis-Weltverbands ITTF antreten. Das teilte der 59 Jahre alte Jurist aus Limburg am Donnerstag in einem Brief an die 226 Nationalverbände, das ITTF-Präsidium und das Board of Directors mit. "Hauptgrund ist, dass ich mit einigen Entscheidungen des Präsidiums und dem eingeschlagenen Kurs von ITTF und WTT nicht einverstanden bin", erklärte er. Seine Kritik zu einem späteren Zeitpunkt im Detail zu begründen, behielt sich Weikert vor.

Weikert hatte Anfang 2020 als erster Bewerber seine Kandidatur für die kommende Legislaturperiode bis 2024 angekündigt. Die turnusgemäßen Neuwahlen der ITTF-Vollversammlung finden Ende November im Rahmen der Individual-Weltmeisterschaften im US-amerikanischen Houston statt.

Weikert ist seit 2009 in verschiedenen Funktionen für die ITTF tätig. 2014 übernahm er nach dem Rücktritt des früheren Präsidenten Adham Sharara kraft Satzung das Amt an der Verbandsspitze. 2017 wurde Weikert für seine erste Amtszeit als ITTF-Präsident gewählt.

Zuletzt fiel sein Name auch als möglicher Nachfolger von Alfons Hörmann an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zum Jahresende.