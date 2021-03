Köln (SID) - Der ehemalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) bestätigt seine gute Form im Olympiajahr auch beim WTT-Star-Contender in Doha. Nach seinem Erfolg bei der WTT-Premiere an gleicher Stelle zog der 32-Jährige durch einen 3:2-Sieg über den Schweden Anton Källberg ins Halbfinale ein.

Ebenfalls im Halbfinale des mit 400.000 Dollar dotierten Turniers steht Ruwen Filus (Fulda). Die Nummer 42 der Weltrangliste schlug im Achtelfinale den Olympia-Dritten Jun Mizutani (Japan/Nr. 18) und im Viertelfinale Lin Yun-Ju (Taiwan/Nr. 6) jeweils glatt mit 3:0 Sätzen.

Ein deutsches Finale ist möglich: Am Freitag trifft Ovtcharov auf das japanische Wunderkind Tomokazu Harimoto (15.20 Uhr), den er im Halbfinale der WTT-Premiere besiegte, Filus bekommt es mit dem Slowenen Darko Jorgic zu tun (16.00 Uhr). Die Top-Spieler aus China sind in Doha erneut nicht am Start.