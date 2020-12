Frankfurt/Main (SID) - Die Deutsche Triathlon Union (DTU) startet eine Online-Videoserie über die Faszination Triathlon und die deutsche Nationalmannschaft. Die Serie mit dem Titel "Herzschlag Triathlon" begleitet die Athleten auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio in Trainingslagern, bei Wettkämpfen oder in ihrem Alltag zu Hause. Der erste Teil der sechsteiligen Serie erscheint am 8. Dezember auf den digitalen Kanälen der DTU und deren Hauptsponsor Zurich.

Darin werden die Sportart Triathlon und ihre Protagonisten erst einmal vorgestellt. Die Serie verfolge "zwei Ziele", so DTU-Geschäftsführer Matthias Zöll: "Zum einen, die Faszination Triathlon greifbarer zu machen und noch mehr Menschen zu motivieren, selbst einmal Triathlon auszuprobieren. Zum anderen, die Athleten der Nationalmannschaft bekannter zu machen, zu zeigen, was sie für Persönlichkeiten sind, was es bedeutet, Hochleistungssportler zu sein."