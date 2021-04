Frankfurt am Main (SID) - Der dreimalige Hawaii-Sieger Jan Frodeno fiebert dem Weltmeisterduell mit Patrick Lange bei der Challenge Gran Canaria entgegen. "Ich freue mich, Patrick zu sehen, weil es auch irgendwie spannend ist, wie er sich nun unter Björn Geesmann entwickelt hat", sagte Frodeno dem Onlineportal tri-mag.de: "Ich kann wahren Herzens sagen, dass ich die Challenge suche und hoffe, dass Patrick für ein gutes Rennen fit ist und wir uns richtig einen auf die Fresse geben können."

Lange (34) zieht für Samstag (8.00 Uhr) aus dem direkten Duell der derzeit wohl besten Langstrecken-Triathleten ebenfalls eine besondere Motivation. Frodenos Start gebe dem Rennen "einen größeren Wert, da er auf der Mitteldistanz aktuell derjenige ist, an dem wir uns alle messen müssen", sagte der zweimalige Weltmeister Lange: "Jan ist der Favorit, und ich werde mein Bestes geben, um das Rennen so lange wie möglich spannend zu halten."

Für Lange ist das ungewöhnliche Mitteldistanzrennen der Saisoneinstieg. Die Strecke auf der drittgrößten kanarischen Insel kommt dem Leichtgewicht dabei durchaus entgegen. Nach der Schwimmstrecke von 1,9 Kilometern warten auf der 90 Kilometer langen Radstrecke 1400 Höhenmeter, ehe der abschließende Halbmarathon mit vielen Kurven und engen Wenden ansteht. Nach Frodenos Geschmack ist das gar nicht.

Er gehe nur an den Start, da sonst "nichts am Horizont" sei, erklärte der 39-Jährige: "Dementsprechend ist so ein Rennen mit dieser Strecke, das mir sonst so niemals in den Sinn käme, weil es mir de facto nicht liegt, auf einmal auch interessant." Dennoch rechne er sich Siegchancen aus. "Es ging schon richtig ab in den letzten Wochen im Training, und ich habe noch einmal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Ich bin fit", sagte Frodeno.