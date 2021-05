Köln (SID) - Laura Lindemann (Potsdam) hat nach ihrer überstandenen Coronainfektion zum Auftakt der World Triathlon Championship Series (WTS) eine Top-Platzierung klar verpasst: Die WM-Dritte von 2020 belegte beim Rennen in Yokohama/Japan Platz 30. Es gewann die frühere U23-Weltmeisterin Taylor Knibb (USA), die sich damit ihr Olympia-Ticket sicherte.

Lindemann kam mit fast vier Minuten Rückstand auf die Siegerin ins Ziel. Bereits auf der Radstrecke hatte sie sich weit hinter der Spitze in einer dreiköpfigen Verfolgergruppe aufgehalten.

Bei den Männern wurde Jonas Schomburg (Langenhagen) Zehnter. Tim Hellwig (St. Ingbert) beendete das Rennen auf Rang 30. In Yokohama schwammen die Athleten zunächst 1500 m, ehe es auf die 40,05 Kilometer lange Radstrecke ging. Abschließend stand ein 10-km-Lauf an.

Die Weltranglistensiebte Lindemann war Ende März nach einem Trainingslager in der Schweiz positiv auf Corona getestet worden und verlor mehrere Wochen Trainingszeit. In Yokohama wollte die deutsche Medaillenhoffnung für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) Wettkampfpraxis sammeln. "Ich will nach wie vor eine Medaille. Das ist mein Traum, dafür tue ich immer noch alles", sagte sie kürzlich dem SID.