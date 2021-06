Berlin (SID) - Triathlet Tim Hellwig hat bei den Finals in Berlin den deutschen Meistertitel über die Sprintdistanz gewonnen. Der 21-Jährige aus Saarbrücken triumphierte am Sonntag nach 750 m Schwimmen, 20,4 km Radfahren und fünf Kilometer Laufen in 50:34 Minuten vor Olympiastarter Justus Nieschlag (Saarbrücken/+0:08 Minuten). Dritter wurde Henry Graf (Königstein/+0:12).

"Es war ein kleines Trostpflaster nach der knapp verpassten Olympia-Qualifikation", sagte Hellwig in der ARD. Auch Nieschlag war zufrieden: "Enttäuscht bin ich sicher nicht. Tim hat wohlverdient gewonnen. Ich hatte vor, heil ins Ziel zu kommen. Das habe ich geschafft."

Am Samstag hatte sich Lisa Tertsch den Titel bei den Frauen gesichert. Die 22-Jährige aus Darmstadt siegte in 57:47 Minuten vor Nina Eim (Itzehoe/+0:12 Minuten) und Marlene Gomez-Islinger (Ulm/+0:17). Olympiastarterin Anabel Knoll (Ingolstadt/+1:36) musste sich mit dem zehnten Platz zufrieden geben.

Die Einzelrennen dienten auch als Generalprobe für die Sprint-EM vom 18. bis 20. Juni in Kitzbühel.