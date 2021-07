München (SID) - Ironman-Weltmeister Jan Frodeno hat auch einen Monat vor seinem 40. Geburtstag den Zeitpunkt für sein Karriereende weiter offen gelassen. "Motivational tue ich mich immer schwerer, mich von meinen Kids zu lösen", sagte der dreimalige Hawaii-Champion dem SID bei einem Sponsoren-Termin von Mercedes-Benz. Allerdings spiele bei den Gedanken an ein Karriereende auch immer der Faktor Erfolg eine Rolle.

"Es ist kein Geheimnis, dass Sport mehr Spaß macht, wenn man erfolgreich ist. Solang der (Erfolg, d. Red.) noch mitspielt, ist es relativ leicht sich zu motivieren", führte Frodeno aus. Körperlich fühle er sich immer noch topfit. "Ich habe eine lange Karriere hinter mir und irgendwann erkannt, dass mein Körper mein dickster Freund und Wegbegleiter ist", so der 39-Jährige: "Ich glaube, dass ich da selbst nach meiner Karriere ohne größere Probleme durchkomme."

Während einer derart langen Laufbahn gehe es auch darum, sich "immer wieder neu zu erfinden", erklärte der Athlet des LAZ Saarbrücken: "Die Motivation hält kein Mensch über 365 Tage und das auch noch 20 Jahre lang. Deshalb muss man auch Ideen haben." Er habe durch seinen erarbeiteten Status "den Luxus, dass Leute auch verrückte Ideen mitgehen und die auch unterstützen".

So auch wieder am kommenden Sonntag. Dann tritt Frodeno im direkten Duell gegen den Kanadier Lionel Sanders an. Die beiden Weltklasse-Langstreckler messen sich im Allgäu im eins gegen eins über die klassische Ironmandistanz von 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen.