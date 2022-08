Frankfurt am Main (SID) - Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno ist nach drei Operationen an der Hüfte aus dem Krankenhaus entlassen worden. "Ich bin aufgeregt, dass ich nach Hause darf", sagte der 41-Jährige in einem Instagram-Video. Er fühle sich "lebendig und munter". Nun sei es "an der Zeit, wieder Laufen zu lernen." Er wolle "mit einer neuen Perspektive, etwas Sonnenlicht und einer Menge Hunger, wieder ganz nach oben kommen".

Frodeno hatte sich in den vergangenen zwei Wochen in Osnabrück bei Spezialist Dr. Casper Grim gleich drei Operationen unterziehen müssen, weil sich seine Hüfte nach einem Sturz beim Rad-Training entzündete. Wegen der Verletzung fehlt der Athlet des LAZ Saarbrücken beim Ironman Hawaii am 8. Oktober, im kommenden Jahr geht er seine letzte Karrieresaison an.