Hamburg (SID) - Das zur World Triathlon Championship Series zählende Rennen in Hamburg wird am 18. und 19. September nachgeholt. Dies gaben die Ausrichter am Montag bekannt, nachdem der ursprüngliche Termin 10./11. Juli nicht gehalten werden konnte.

Während im vergangenen Jahr aufgrund der pandemischen Lage nur ein Wettkampf für die Elite durchgeführt werden konnte, sollen in diesem Jahr auch wieder Altersklassen-Athletinnen und ?Athleten in der Hansestadt an den Start gehen.