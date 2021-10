Frankfurt am Main (SID) - Ironman-Weltmeisterin Anne Haug hat bei der Challenge Lanzarote ihren nächsten Saisonsieg gefeiert. Nur fünf Wochen nach ihrem Triumph auf der Langstrecke in Roth ließ die 38-Jährige der Konkurrenz auf der Halbdistanz auf der kanarischen Insel in 4:30:31 Stunden keine Chance, im Ziel hatte Haug nach einer überragenden Laufleistung fast neun Minuten Vorsprung.

"Ich bin sehr glücklich, auf fast heimischem Boden bei der Challenge Lanzarote zu gewinnen", schrieb Haug bei Instagram: "Die Insel war brutal wie immer und hat uns wirklich herausgefordert." Selbst im Männerrennen liefen nur zwei Profis einen schnelleren Halbmarathon als die Bayreutherin.

Der zweimalige Weltmeister Patrick Lange (Bad Wildungen) konnte seinen Siegeszug derweil bei der parallel stattfindenden Challenge Budva in Montenegro nicht fortsetzen. Der 35-Jährige musste sich nach seinem Triumph in Roth auf der Halbdistanz in 3:48:21 Stunden als Zweiter dem Dänen Magnus Ditlev geschlagen geben. Lange wechselte bereits mit fünf Minuten Rückstand auf die Laufstrecke und verlor dort nochmal fast zwei Minuten. Nils Frommhold (Berlin) wurde Vierter.

Eigentlich hätte an diesem Wochenende die Triathlon-WM auf Hawaii stattfinden sollen, doch diese fiel wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal nacheinander aus. Dafür soll es im kommenden Jahr zwei Weltmeisterschaften geben, die erste davon findet statt auf Hawaii am 7. Mai in St. George im US-Bundesstaat Utah statt.