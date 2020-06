Frankfurt/Main (SID) - Die Ironman-EM in Frankfurt/Main wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen. Das teilten die Veranstalter des Triathlons über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen am Mittwoch mit. "In diesen Zeiten der Corona-Pandemie steht die Gesundheit von Athletinnen und Athleten und den vielen Helferinnen und Helfern an der Strecke an erster Stelle ? so schmerzlich die Absage dieses absoluten Leuchtturm-Events uns alle trifft", sagte Sport-Dezernent Markus Frank.

Eigentlich hätte die Ironman-EM am 28. Juni stattfinden sollen. Dieser Termin war aber schon im April gestrichen worden. Im kommenden Jahr wird das Rennen am 27. Juni ausgetragen.