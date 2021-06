Frankfurt am Main (SID) - Der dreimalige Hawaii-Champion Jan Frodeno wird am Wochenende in seiner Wahlheimat Girona einen Pumptrack eröffnen. "Es geht nicht nur um den Pumptrack und Fahrräder", erklärte der 39-Jährige sein neuestes soziales Projekt: "Wir werden mit der Gemeinde, den Schulen und der Laureus Sport for Good Foundation an einem viel breiteren pädagogischen Ansatz arbeiten."

Der Pumptrack, eine Buckelpiste für Fahrräder, solle "einen positiven Einfluss auf das Leben der Kinder, ihre Bildung und Gesundheit haben", führte Frodeno aus: "Dieses Wochenende wird also der Anfang sein, aber das Projekt selbst hat eine langfristige Vision." Seit seinem Ironman in den eigenen vier Wänden im vergangenen Jahr kooperiert der Weltmeister mit der Laureus Stiftung.

Beim Heim-Triathlon waren 250.000 Euro an Spenden zusammengekommen, die er unter anderem für den Bau des Pumptracks nutzte. "Der Sport ist mein Weg und einer, von dem ich glaube, dass man in einer Gemeinde selber etwas bewirken kann, viel mehr, als wenn wir den investierten sechsstelligen Betrag einfach so gespendet hätten", erklärte Frodeno Ende 2020 sein Projekt im SID-Interview.

Es gehe ihm dabei um die Vermittlung von Werten wie Fairplay, Teamplay oder Bescheidenheit. Frodeno engagiert sich dabei nicht zum ersten Mal für soziale Zwecke. Unter anderem versorgte er in der Anfangszeit der Coronakrise lokale Krankenhäuser mit medizinischer Ausrüstung oder verteilte Lebensmittelpakete an Familien.