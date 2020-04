Frankfurt/Main - Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno will beweisen, dass sportliche Höchstleistungen trotz der Coronakrise und Ausgangssperre möglich sind. In den Sozialen Medien kündigte der Wahl-Spanier an, dass er "zwischen einem Sonnenauf- und untergang" einen Ironman absolvieren will - in den eigenen vier Wänden.

"Es heißt ja, 'bitte versuche das nicht zuhause.' Ich aber sage: Ich will 3,8 km schwimmen, 180 km radfahren und einen Marathon laufen", schrieb Frodeno. Der 38-Jährige lebt mit seiner Familie in Girona nahe Barcelona. Er ist damit von der landesweiten Ausgangssperre betroffen.

