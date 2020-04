Frankfurt/Main - Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno denkt in Zeiten von Corona noch nicht an einen möglichen vierten Titel am 10. Oktober auf Hawaii. "Das ist auch so eine Sache, da muss man über die USA anreisen, sitzt 24 Stunden im Flieger. Das ist Maximalrisiko", sagte der 38-Jährige im "SID"-Interview: "Wir müssen einfach noch ein paar Monate abwarten, bis dahin bleibe ich in meiner Homeschool."

Und in dieser "Homeschool" wird Frodeno kreativ: Am Karsamstag wird er einen "Ironman dahoam" absolvieren. 3,8 km wird Frodeno in seinem Pool mit Gegenstromanlage schwimmen, danach 180 km auf der Rolle radfahren und zum Schluss noch den 42,195 km langen Marathon auf dem Laufband absolvieren. "Mittlerweile sollten die Leute ja wissen, dass ich eine kleine Meise habe", sagte Frodeno.

Der Triathlon-Olympiasieger von 2008 will durch die Aktion Spenden sammeln und diese Projekten in seiner spanischen Wahlheimat zugutekommen lassen.

