Frankfurt/Main (SID) - Der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange hat die Verschiebung der WM in diesem Jahr positiv aufgenommen. "Nun wissen wir Bescheid und haben ein neues Ziel, auf das wir hinarbeiten können", schrieb der 33-Jährige, der in Kona 2017 und 2018 gewonnen hatte, in den Sozialen Medien: "Ich kann es kaum abwarten, mit den Menschen am Start zu stehen, die diese Leidenschaft für den Triathlonsport mit mir teilen."

Die WM hätte in diesem Jahr am 10. Oktober stattfinden sollen, sie wurde am Donnerstag aber wegen der Coronakrise auf den 6. Februar 2021 verschoben. Damit sollen die Titelkämpfe im kommenden Jahr erstmals seit 1982 zweimal stattfinden, denn auch am nächsten regulären Renndatum am 9. Oktober 2021 soll festgehalten werden.