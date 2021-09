Hamburg (SID) - Die Olympia-Achte Laura Lindemann hat den Sprint-Triathlon der World Championship Series in Hamburg gewonnen und sich im ersten Rennen der neuen Saison an die Spitze der Wertung gesetzt. In 58,17 Minuten triumphierte die 25-Jährige aus Potsdam nach 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen vor der Neuseeländerin Nicole Van Der Kaay und der Amerikanerin Summer Rappaport.

Den fünften Platz belegte Marlene Gomez-Islinger (Ulm) mit 20 Sekunden Rückstand.