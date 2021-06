Köln (SID) - Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno plant einmal mehr einen äußerst außergewöhnlichen Wettkampf. Am 18. Juli wird der 39-Jährige im direkten Duell gegen den Kanadier Lionel Sanders antreten. Die beiden Weltklasselangstreckler messen sich im Allgäu im eins gegen eins über die klassische Ironmandistanz von 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen.

"Dieses ablenkungsfreie Kopf-an-Kopf-Rennen ist das, worum es im Sport geht", sagte Frodeno: "Ich habe höchsten Respekt vor Lionel, und die Vorstellung, gegen ihn anzutreten, motiviert mich, jeden Tag aufzustehen und mich weiter zu verbessern und mich auf das nächste Level zu bringen. Er ist der aufsteigende Stern in unserem Sport, aber ich bin noch nicht bereit abzutreten."

Die Idee zu "The Perfekt Race", so der Titel des außergewöhnlichen Duells, ist ähnlich wie bei Frodenos Heimironman im Vorjahr ein Stück weit aus der Not geboren. Die Traditionsrennen in Frankfurt und Roth wurden in den Spätsommer verschoben, doch Frodeno wollte vor seiner Titelverteidigung auf Hawaii (9. Oktober) unbedingt noch einen Formtest auf der Langstrecke.

Das Duell im Allgäu wird nach den klassischen Ironmanregeln ausgetragen, Windschattenfahren ist ebenso nicht erlaubt wie externe Tempomacher. Es soll eine weltweite Live-Übertragung von mehr als acht Stunden von dem Event geben, prominente Gäste und Experten sind dabei ebenfalls eingeplant.

"Diese Veranstaltung ist die Chance meines Lebens", sagte der ehemalige Hawaii-Zweite Sanders: "Die Gelegenheit zu bekommen, meine größte Stärke gegen den besten Mann der Welt zu zeigen, ist eine Chance, die ich mir nicht entgehen lassen kann. Ein Sieg über Jan wäre wahrscheinlich das Highlight meiner gesamten Karriere."