Köln (SID) - Ironman-Weltmeister Jan Frodeno hat gleich beim Comeback nach fast anderthalb Jahren Wettkampfpause seine Ausnahmeklasse unter Beweis gestellt. Der 39-Jährige gewann am Freitag den Triathlon bei der prestigeträchtigen Challenge Miami und ließ dabei hochkarätige Konkurrenten hinter sich. Frodeno gewann vor Lionel Sanders, einem seiner Hauptkonkurrenten bei den Ironman-Rennen auf Hawaii. Der Vorsprung auf den Kanadier betrug letztlich 2:21 Minuten, Dritter wurde der US-Amerikaner Ben Kanute (+3:38 Minuten).

"Ich gehe mit großen Erwartungen an mich selbst in jedes Rennen", sagte Frodeno anschließend: "Ich wache früh morgens auf, bin nervös, und dann freue ich mich, wenn meine Beine sich gut anfühlen. Heute habe ich es auf dem Rad etwas übertrieben, ich hatte Sorge, dass die anderen am Ende rankommen. Aber es ist alles aufgegangen."

Frodeno hatte seit seinem dritten Triumph auf Hawaii im Oktober 2019 keinen Wettkampf mehr bestritten. Im vergangenen Jahr bremsten ihn zunächst die Ausfälle durch die Coronakrise und dann zwei Radstürze aus.

Auch nach 17 Monaten Pause präsentierte sich der Athlet des LAZ Saarbrücken aber höchst souverän. Unter strengen Hygieneauflagen absolvierten die Sportler eine verkürzte Mitteldistanz, am legendären Speedway Miami standen 1,6 km Schwimmen, 62,7 km Radfahren und 16,9 km Laufen auf dem Programm. Frodeno kam nach 2:27:57 Stunden ins Ziel.

Das Frauenrennen ging kurzfristig ohne Favoritin Anne Haug über die Bühne. Die Ironman-Weltmeisterin wurde positiv auf das Coronavirus getestet und musste ihren Start absagen. Die Kurzdistanz-Spezialistin Jodie Stimpson aus Großbritannien entschied den Wettbewerb für sich.