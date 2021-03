Köln (SID) - Ironman-Weltmeisterin Anne Haug (38) muss wegen einer COVID-19-Erkrankung kurzfristig auf ihren Start bei der prestigeträchtigen Challenge Miami verzichten. Das teilte die Triathletin am Donnerstag via Instagram mit. Die Wettbewerbe der Frauen und Männer im US-Bundesstaat Florida beginnen am Freitagabend deutscher Zeit (ab 19.00 Uhr/Stream bei Sportschau.de).

"Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen wurde ich positiv getestet", schrieb Haug: "Diese Nachricht ist verheerend, weil ich unbedingt gegen die Besten des Sports antreten wollte." Nach Erhalt des Testergebnisses habe sie das Athletenhotel verlassen. Haug fühle sich wohl und sei in guten Händen.

Damit fällt für die 38-Jährige das erste Rennen des Jahres und der Vergleich mit einem hochkarätigen Starterfeld aus. Unter anderem wäre Haug auf die WM-Zweite Lucy Charles-Barclay (Großbritannien) getroffen.

Bei den Männern (ab 21.15 Uhr MEZ) ist Ironman-Weltmeister Jan Frodeno am Start. Der 39-Jährige hat seit seinem dritten Triumph auf Hawaii im Oktober 2019 keinen Wettkampf mehr bestritten.

In Miami geht es für die Athleten unter strengen Hygieneauflagen auf eine verkürzte Mitteldistanz. Nach 1,6 Kilometer Schwimmen stehen noch 60,3 Kilometer Radfahren und 16,9 Kilometer Laufen auf dem Speedway von Miami auf dem Programm.