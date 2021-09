München (SID) - Die Super League Triathlon Championship Series (SLT) macht am Sonntag erstmals in Deutschland Station und mit ihr ein Gold-Duo von Tokio. Im Olympiapark in München gehen die britischen Mixed-Champions Georgia Taylor-Brown und Alex Yee an den Start, für die Gastgeber sind unter anderem die Olympiateilnehmer Jonas Schomburg und Anabel Knoll beim zweiten Rennen der Meisterschaftsserie dabei. 400 Zuschauer sind an der Strecke zugelassen.

Das Format in München (ab 14.05 Uhr/Sport1 und BR) unterscheidet sich von anderen Triathlonrennen: In einem Einzelzeitfahren über 2,4 km werden auf dem Rad die Abstände für den Wettkampf über 300 m Schwimmen, 4 km Radfahren und 1,6 km auf der Laufstrecke ausgefahren. Die erste Station der diesjährigen Serie, die seit 2017 ausgetragen wird, war London, die weiteren Rennen finden auf Jersey und in Malibu statt.

"Super League Triathlon ist etwas ganz Besonderes, ein hart umkämpftes und herausforderndes Rennen", sagt Jonas Schomburg: "Es ist großartig, dass wir diese Saison endlich wieder an Outdoor-Rennen und vor allem wieder vor Zuschauern gegeneinander antreten können." Je 20 Männer und Frauen sind in München am Start, darunter auch Simon Henseleit und Jannik Schaufler aus Deutschland.