Frankfurt am Main (SID) - Der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange wird sein Saisondebüt auf Gran Canaria geben. Der 34-Jährige kehrt am 24. April beim Mitteldistanzrennen auf den Kanaren nach einer Pause von sieben Monaten in den Wettkampfbetrieb zurück. "Es wird mein erstes Rennen seit langer Zeit. Ich kann es nicht abwarten, an der Startlinie zu stehen", schrieb der Hesse in den sozialen Netzwerken.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie absolvierte der Hawaii-Champion von 2017 und 2018 lediglich ein Rennen. Anfang September 2020 hatte Lange beim Ironman 70.3 im polnischen Gdynia Platz drei belegt. Das Rennen auf Gran Canaria führt über eine Strecke von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen.