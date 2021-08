Frankfurt am Main (SID) - Triathlet Patrik Nilsson hat zum ersten Mal die Ironman-EM in Frankfurt/Main gewonnen. Der 29 Jahre alte Schwede benötigte für die 3,8 km Schwimmen, 185 km Radfahren sowie 42,195 km Laufen am Sonntag 7:59:21 Stunden und kam mit einem Vorsprung von knapp einer Minute vor dem lange führenden Dänen Kristian Hogenhaug als Erster ins Ziel. Bester Deutscher wurde Franz Löschke (Finsterwalde) auf Platz fünf.

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno (Köln) hatte genauso wie Patrick Lange (Bad Wildungen) und Sebastian Kienle (Mühlacker) auf den Start in Hessen verzichtet, um sich auf den Ironman auf Hawaii Anfang Oktober zu konzentrieren. Bereits am Samstag hatte Laura Philipp (Neckargemünd) dank einer starken Laufleistung das ebenfalls weniger stark besetzte EM-Rennen der Frauen im finnischen Kuopio gewonnen.