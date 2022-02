Köln (SID) - Triathlet Patrick Lange (35) wird die erste von zwei Ironman-Weltmeisterschaften in diesem Jahr in St. George (7. Mai) verpassen. Der zweimalige Weltmeister erlitt im Trainingslager bei einem Radsturz eine Schultereckgelenkverletzung und muss voraussichtlich drei Monate pausieren. Das teilte sein Team am Samstag mit. Außerdem wird Lange nicht wie geplant an der Challenge Salou (3. April) teilnehmen können.

2022 soll es zwei Weltmeisterschaften im Ironman geben, nachdem im vergangenen Jahr die WM bereits zum zweiten Mal in Folge wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. Im Mai ist erstmals nicht Hawaii der Austragungsort, St. George im US-Bundesstaat Utah springt ein. Im Oktober soll der Ironman an seinen traditionellen Schauplatz zurückkehren.