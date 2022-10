Köln (SID) - Annika Koch (Griesheim) hat beim Triathlon-Weltcup im südkoreanischen Tongyeong ihre zweite Podiumsplatzierung des Jahres gefeiert. Die 23-Jährige verpasste beim Erfolg der Französin Audrey Merle über die olympische Strecke (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) ihren zweiten Saisonsieg nach dem Erfolg im mexikanischen Huatulco in 1:57:31 Stunden um 23 Sekunden. Im Männer-Rennen kam Johannes Vogel (Buschhütten) beim Sieg des US-Amerikaners Matthew McElroy als Elfter ins Ziel.

Koch machte aus ihrer Zufriedenheit über ihr starkes Resultat keinen Hehl. "Ich freue mich sehr. Ich hatte eine Saison mit Höhen und Tiefen und bin froh, jetzt wieder ein Highlight zu haben", sagte sie.

Beim Rennen der Para-Athleten im türkischen Alanya feierte Martin Schulz (Leipzig) einen weiteren Erfolg. Der Tokio-Champion blieb auch in seinem dritten internationalen Rennen des Jahres in der Klasse PTS5 ungeschlagen. Zudem sorgte Max Gelhaar als Dritter in der Klasse PTS3 für einen weiteren deutschen Podestplatz.