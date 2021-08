Köln (SID) - Triathletin Laura Lindemann (Potsdam) hat beim ersten großen Wettkampf nach den Olympischen Spielen das Podest verpasst. Die Tokio-Achte kam bei den World Triathlon Championship Series im kanadischen Montreal auf Platz sechs, Erste wurde Olympiasiegerin Flora Duffy (Bermudas).

Bei den Männer konnte sich kein deutscher Starter für das Finale der besten zehn qualifizieren. In Abwesenheit von Olympiasieger Kristian Blummenfelt aus Norwegen kam Tim Hellwig (St. Ingbert) auf den 13. Rang.

In Montreal ging es am Samstag für die 30 Besten der Qualifikation dreimal in kurze Folge über die "Supersprint"-Distanz (300 Meter Schwimmen, 7,2 Kilometer Radfahren und 2 Kilometer Laufen). Nach den ersten beiden Durchgängen schieden jeweils die letzten zehn aus.