Frankfurt/Main (SID) - Der traditionsreiche Langstrecken-Triathlon in Roth ist wegen der Corona-Pandemie um zwei Monate verschoben worden. Statt wie geplant am 4. Juli soll die 2021er Ausgabe der Challenge nun am 5. September stattfinden. Unter dem Slogan "Dreams cannot be cancelled" (Träume können nicht abgesagt werden), verkündeten die Organisatoren die Verschiebung. 2020 war das Rennen ausgefallen.

"Durch die immer weiter ausgelegten Impfungen in großen Teilen der Welt und die mögliche Entspannung der Situation, die ja auch im vergangenen Jahr in den Sommermonaten eingetreten ist", erscheine eine sichere Austragung im September "viel eher möglich" als im Juli, sagte Veranstalter Felix Walchshöfer.

Die Challenge Roth findet nach der Verschiebung allerdings nur noch fünf Wochen vor der Ironman-WM auf Hawaii statt, wodurch die Qualität des Teilnehmerfeldes leiden könnte. Es scheint wahrscheinlich, dass die absoluten Topathleten in diesem kurzen Zeitraum nicht zwei Langstreckenrennen absolvieren werden und deshalb auf den Wettkampf in Roth verzichten.