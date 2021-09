Köln (SID) - Mit vier Medaillengewinnern und -Gewinnerinnen der Olympischen Spiele von Tokio beginnt am Sonntag in London die Super League Triathlon Championship Series, die eine Woche später auch in München Station macht. Dies teilten die Organisatoren am Mittwoch mit.

Zu den 20 Athleten und 20 Athletinnen, die sich an vier Orten in neuartigen Kurzformaten messen, gehören die britischen Mixed-Olympiasieger Georgia Taylor-Brown und Alex Yee. Auch Katie Zaferes (USA) und Hayden Wilde (Neuseeland), in Tokio jeweils Einzeldritte, sind dabei. Aus Deutschland starten Jonas Schomburg und Jannik Schaufler.

Die Rennen am 12. September im Münchener Olympiapark (14 Uhr/Sport1) werden im Modus "Equalizer" in zwei Etappen ausgetragen. Ein Einzelzeitfahren über 2,4 km entscheidet über die Startreihenfolge zweier "Mini-Triathlons" (jeweils 300 m Schwimmen, 4 Kilometer Radfahren und 1,6 km Laufen), die im direkten Wechsel absolviert werden.

Nach London und München ist die Rennserie noch auf Jersey (18. September) und in Malibu (25. September) zu Gast.