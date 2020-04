Berlin - Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno hat am Samstag seinen "Ironman dahoam" erfolgreich beendet und rund 200.000 Euro für wohltätige Zwecke in der Coronakrise gesammelt. Der 38-Jährige spulte in seinem Haus in Girona/Spanien die Ironman-Distanz über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und einem 42,195 km langen Marathon ab.

Beim Schwimmen (47:30 Minuten) nutzte Frodeno die Gegenstromanlage in seinem Pool, für das Radfahren auf der Rolle (4:13 Stunden) und die Einheit auf dem Laufband (2:58 Stunden) griff er auf eine Trainings-App (Zwift) zurück - beim Laufen musste er allerdings aufgrund vom Computerproblemen zwischenzeitlich unterbrechen.

Die reine Rennzeit von knapp acht Stunden ist aller Ehren wert. Bei seinem dritten Hawaii-Sieg im Vorjahr hatte Frodeno den Streckenrekord auf 7:51:13 Stunden gedrückt, der von ihm 2016 in Roth aufgestellte Weltrekord liegt bei 7:35:39.

Unterstützt wurde Frodeno von deutscher Sport-Prominenz, die ihm über Videoschalten Mut zusprach. Unter anderem meldete sich Rio-Weltmeister Mario Götze (Frodeno: "Du gibst beim Radfahren eine bessere Figur ab als ich beim Kicken mit meinem Sohn."). Tennis-Legende Boris Becker schwärmte von Frodenos Leistung.

Der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther meinte: "Du bist ja verrückt. Jetzt habe ich das Gefühl, einen Ironman bestreiten zu wollen. Aber ich muss erstmal lernen, richtig zu schwimmen." Auch Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul, Deutschlands Sportler des Jahres, schaltete sich zu.

Respekt zollte Frodeno auch Triathletin und Hawaii-Siegerin Anne Haug. "Wenn ich einen Marathon auf dem Laufband laufen müsste, bräuchte ich drei Tage Physio am Stück danach. Also es ist nicht besonders zum Nachahmen geeignet", sagte Haug in einem Instagram-Interview mit Sport1. Ein wenig neidisch war Haug auf Frodenos Möglichkeiten: "Ich gehöre leider zu den 99,9 Prozent aller Triathleten, die keinen Pool mit Gegenstromanlage haben."

Frodeno hatte vor seiner Aktion im SID-Interview über seine Motivation gesprochen. "Ich will zeigen, dass man sehr viel daheim machen kann", so Frodeno. Unterstützt werden sollen mit dem gesammelten Geld mehrere Projekte, vor allem will Frodeno "das medizinische System unterstützen".

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.