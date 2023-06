Die Challenge Roth ruft - und auch ohne Triathlon-Star Jan Frodeno geben sich gleich fünf Weltmeister die Ehre: Wenn der deutsche Klassiker am Sonntag (6.15 Uhr/BR) im mittelfränkischen Landkreis startet, ist das Teilnehmerfeld beim Männer- und Frauen-Rennen prominent besetzt. Denn mit Patrick Lange, Anne Haug, Sebastian Kienle, Daniela Ryf und Chelsea Sodaro sind fünf Hawaii-Champions dabei. Am Donnerstag stellten die Veranstalter das Teilnehmerfeld vor.

Bei ihrem Heimspiel möchte Haug nach ihren Siegen 2021 und 2022 den Titel-Hattrick schnüren. Dabei trifft die Bayreutherin, Weltmeisterin von 2019, auf starke Konkurrenz. So feiert die deutsche Topathletin Laura Philipp ihr Roth-Debüt, genau wie die amtierende Hawaii-Siegerin Sodaro (USA).

Auch die fünfmalige Langdistanz-Weltmeisterin aus der Schweiz, Ausnahme-Triathletin Ryf, ist nach 2016 und 2017 wieder dabei - und hofft auf den dritten Triumph beim dritten Start: "Wer das Rennen gewinnen will, muss den Weltrekord brechen."

Bei den Männern möchte Magnus Ditlev seinen Titel verteidigen. Im Vorjahr hatte der dänische Überraschungssieger Frodenos Streckenrekord (7:35:39 Stunden) aus dem Jahr 2016 um lediglich neun Sekunden verpasst. Frodeno selbst startet nicht, er begleitet die Challenge als Co-Kommentator im Livestream.

Auch ohne den dreimaligen Weltmeister rechnen sich die deutschen Starter Chancen aus - allen voran der Vorjahreszweite Patrick Lange, der 2021 in Roth triumphierte.

Für Sebastian Kienle, der bereits vor vielen Monaten seinen anstehenden Abschied vom Profitriathlon verkündet hatte, schließt sich ein Kreis. 2010 hatte der 38-Jährige seine Langdistanz-Karriere in Roth begonnen, nun startet der Hawaii-Sieger von 2014 an selber Stelle bei seinem letzten Langdistanzrennen in Deutschland.

Die Challenge Roth gilt als fränkisches Triathlon-Mekka. Über die Ironman-Distanz von 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen messen sich Profis und Amateure.