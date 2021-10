Hamburg (SID) - Hamburg bleibt auch 2022 einzige deutsche Station in der World Triathlon Championship Series. Wie der Weltverband am Donnerstag bekannt gab, werden die Rennen der Männer und Frauen sowie die Mixed-Staffel am 9. und 10. Juli in der Hansestadt ausgetragen. Die aktuelle Serie 2021/22 war bereits im September dieses Jahres mit einer Veranstaltung in der norddeutschen Metropole eröffnet worden.