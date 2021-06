Frankfurt am Main (SID) - Die Olympiateilnehmerinnen Laura Lindemann und Anabel Knoll führen das Aufgebot der Deutschen Triathlon Union (DTU) bei den Sprint-Europameisterschaften in Kitzbühel an. Neben Lindemann und Knoll vertreten bei den Frauen die deutsche Meisterin Lisa Tertsch, Marlene Gomez-Islinger, Nina Eim und Lena Meißner die DTU. An der Männerkonkurrenz nehmen mit Lasse Lührs, Jonas Breinlinger, Tim Hellwig und Simon Henseleit vier deutsche Athleten teil.

Die Olympiastarter Justus Nieschlag und Jonas Schomburg verzichten auf einen Start im Nordosten Tirols. "Wir haben eine sehr starke Mannschaft am Start. Daher erwarte ich auch, dass wir vordere Platzierungen erreichen", sagte DTU-Sportdirektor Jörg Bügner. Die deutschen Athleten seien wegen der erst kürzlich durchgeführten Olympia-Qualifikation "gut drauf".

Die Titel in den Einzelkonkurrenzen werden am Samstag (16.30 und 17.30 Uhr) vergeben. Die Athleten müssen auf der Supersprintdistanz 500 m Schwimmen, 12 km Radfahren und 3,1 km Laufen. Für Sonntag (16.30 Uhr/jeweils Sportdeutschland.tv) ist dann noch die Mixed-Staffel angesetzt, bei der vergangenen EM wurde Deutschland in diesem Wettbewerb Zweiter.