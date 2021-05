München (SID) - Die Triathlon Super League macht in diesem Jahr erstmals in Deutschland Station. Wie die Veranstalter mitteilten, ist am 12. September ein Rennen der hochkarätig besetzten Wettkampfserie im Olympiapark in München geplant. In der Super League gibt es bei Männern und Frauen jeweils ein fixes Starterfeld von 20 Sportlern, dazu werden bei den einzelnen Events einige wenige Wildcards vergeben.

Aus deutscher Sicht gehören nur Justus Nieschlag und Jonas Schomburg zum Teilnehmerfeld, bei den Frauen stellt die Deutsche Triathlon Union (DTU) keine Fixstarterin. Die weiteren Events der Super League sollen ebenfalls im September in London, Jersey und Malibu stattfinden.