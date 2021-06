Hamburg (SID) - Das zur World Triathlon Championship Series zählende Rennen in Hamburg wird am 10./11. Juli nicht stattfinden. Dies gaben die Ausrichter am Freitag mit Hinweis auf die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bekannt.

Wie schon im vergangenen Jahr soll nun der Versuch gestartet werden, die traditionsreiche Veranstaltung in der Hansestadt im Spätsommer in abgespeckter Form nachzuholen. Seinerzeit war das Rennen auf einem verkürztem Kurs ohne Publikum ausgetragen worden.