Köln (SID) - Die Finals der World Triathlon Championship Series werden im Jahr 2023 in Pontevedra/Spanien ausgetragen. Das gab der Weltverband ITU am Donnerstag bekannt. Im kommenden Jahr soll das Event, das unter anderem bereits in London, Peking, Chicago und Edmonton über die Bühne ging, in Abu Dhabi stattfinden.

"Wir freuen uns, dass Pontevedra die besten Triathleten der Welt für die Finals 2023 begrüßen wird", sagte die spanische ITU-Präsidentin Marisol Casado. Zuletzt war bekannt geworden, dass Hamburg auch 2022 als einzige deutsche Station zur World Triathlon Championship Series gehören wird.