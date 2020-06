Las Vegas - Während die UFC langsam, aber sicher wieder Fahrt aufnimmt, bleibt ihr größter Star noch Zuschauer. Conor McGregor, der im Januar in den Käfig zurückkehrte und drei Kämpfe für 2020 ankündigte, scheint derzeit keinen Gegner vor der Brust zu haben. Geht es nach Dana White, bleibt das auch so.

Denn der UFC-Präsident hat Conor McGregor nun den Tipp gegeben, einfach Geduld zu haben und auf den Sieger des Titelkampfs im Leichtgewicht zu warten, der voraussichtlich im September stattfinden wird.

"Das Beste für ihn ist, ich sage nicht, dass es genauso passiert, aber meiner Meinung nach sollte er darauf warten, wie der Kampf zwischen Gaethje und Khabib ausgeht und dann den Gewinner fordern", sagte White in einem Interview. "Ich glaube, das ist für ihn der cleverste Schachzug."

Khabib Nurmagomedov hätte eigentlich im April seinen Titel gegen Tony Ferguson verteidigen sollen. Die Corona-Pandemie verhinderte das Duell, da Nurmagomedov nicht mehr aus Russland ausreisen konnte. Ferguson, der bereits vier Mal auf den Dagestaner treffen sollte, nahm stattdessen einen Kampf gegen Justin Gaethje an.

Dies wurde ihm zum Verhängnis, denn Gaethje zeigte die beste Leistung seiner Karriere und gewann den Kampf mit einem technischen Knockout in der letzten Runde. Damit gewann der Amerikaner den Interims-Titel im Leichtgewicht und beendete Fergusons Rekord-Serie von zwölf Siegen in Folge im UFC-Leichtgewicht.

Der Vereinigungskampf zwischen Interims-Champion Gaethje und regulärem Champion Nurmagomedov soll im Spätsommer oder Herbst, vermutlich im September stattfinden.

Corona spielt McGregor in die Karten

Die Corona-Pandemie spielt Conor McGregor damit in die Karten. In Ferguson konnte Gaethje bereits einen Konkurrenten auf den Titelkampf ausschalten. Der Amerikaner hat zudem selbst schon ein Auge auf McGregor geworfen und den Zorn des Iren auf sich gezogen, da er McGregors Familie erwähnte.

Auch ohne eigenen Kampf entwickelt sich das Titelrennen im Leichtgewicht zu Gunsten McGregors, zumal die UFC ein großes Interesse daran haben dürfte, ihn in einen großen Kampf zu stecken. McGregors Kämpfe sind die lukrativsten der gesamten UFC, der Ire stand in vier der fünf meistverkauften UFC-Pay-Per-Views und in drei der fünf Events mit den höchsten Ticket-Einnahmen.

White klagte in einem anderen Interview bereits, dass der UFC bei einem Kampf von McGregor ohne Fans in der Halle bis zu 20 Millionen Dollar entgehen würden. Kein Wunder also, dass die Liga ihr bestes Zugpferd am liebsten erst dann wieder antreten lassen würde, wenn noch mehr Geld dabei herausspringen könnte.

White: Wenn er vorher kämpfen will, finden wir eine Lösung

Conor McGregor gewann im Jahr 2016 den Titel im Leichtgewicht, zuvor hatte der Ire in der UFC nur im Federgewicht gekämpft. Anstatt den Titel zu verteidigen, forderte McGregor Floyd Mayweather zum Box-Kampf heraus und wurde später von der UFC wieder seines Amtes als Champion enthoben.

Erst 2018 kehrte er in den Käfig zurück und forderte Khabib Nurmagomedov, der in McGregors Abwesenheit Champion wurde, zum Kampf und verlor in der vierten Runde. Bis heute sein letzter Kampf in der Gewichtsklasse. Sein Comeback im Januar gegen Donald Cerrone fand im Weltergewicht statt.

Zuletzt hatten vor allem Weltergewichte mit einem Kampf gegen McGregor spekuliert, unter Anderem auch Champion Kamaru Usman. White verwarf die Idee prompt, gab aber auch an, derzeit kaum mit McGregor zu sprechen, schon gar nicht über Kämpfe. Der Impuls müsste also vom Iren selbst kommen.

"Ihr kennt ihn ja. Vielleicht will er nicht warten und schon vorher wieder kämpfen, dann werden wir schon eine Lösung finden. Aber ich denke, der richtige Schritt für ihn ist, zu warten", so White weiter.

